Fiorentina, toto allenatore. La Repubblica (Firenze): "Sarri manda messaggi"

Maurizio Sarri non è certo di restare alla Lazio e resta intrigato dalla possibilità di allenare la Fiorentina. L'argomento trova oggi spazio anche sulla prima pagina del Corriere Fiorentino, che però vede in lizza altri allenatori per l'eventuale successione di Paolo Vanoli: "Toto mister. I viola lodano Vanoli, Sarri manda messaggi. E in lista c'è Farioli", si legge nel box proposto nel taglio alto.

Nella conferenza post Fiorentina-Lazio, Sarri aveva parlato così del suo futuro: "Sono io che devo ascoltare la società. Se dipendesse da me gli farei spendere sul mercato 700 o 800 milioni. A livello di futuro sentiamo la società cosa ha in mente, se ha un programma. Faremo delle valutazioni: se loro sono contenti si troverà una soluzione, se non sono contenti si cercherà una via di uscita. Io quel che posso dire è che in questi giorni parlerò solo con la Lazio. Io candidato per la panchina della Fiorentina? L'accoglienza del Franchi è stata emozionante. Nell'anno in cui sono stato fermo è stata la tifoseria che mi è stata più vicina. Forse perché sono cresciuto qui dietro in piazza Alberti... Probabilmente però non avrò mai la fortuna di allenare la Fiorentina".