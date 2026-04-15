Futuro Napoli, il Corriere dello Sport così in prima pagina: "Conte cambia tutti"
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"Conte cambia tutti": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. L'intervista di ADL a The Athletic riapre il discorso sul Napoli futuro. Anticipato l'incontro tra il presidente e il "tecnico dei miracoli", che deciderà se proseguire o meno. Nella lista dei possibili sostituti c'è Gasperini con Italiano, Sarri e Grosso.
Spazio anche alla Champions League, con il seguente titolo in taglio basso: "Cholo, che festa con Lookman". Atletico Madrid in semifinale, Barça fuori. Simeone perde 2-1 in casa, ma il gol dell'ex Atalanta basta per passare. Doppietta di Dembelé: il PSG vince 2-0 anche a Liverpool e va avanti. Stasera il Real madrid tenta la rimonta in casa del Bayern Monaco.
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