Gasperini, che sollievo: riecco Koné. Il Romanista evidenzia: "Corri Manu"
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Assente da 4 partite di fila una pedina così rilevante come Manu Koné, adesso Gian Piero Gasperini ritrova il sorriso e può tirare un sospiro di sollievo. Con El Aynaoui squalificato, infatti, il tecnico di Grugliasco recupera il centrocampista francese, tornato in gruppo ieri e possibile convocato contro la Fiorentina. "Corri Manu", l'incitamento de Il Romanista stamane.
Sulla carta, tuttavia, il quotidiano giallorosso si sbilancia e il giocatore di 24 anni potrebbe scendere in campo anche da titolare nel weekend contro la Viola all'Olimpico.
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