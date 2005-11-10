Roma, si valutano le alternative a Koné: piace Lamine Camara

La Roma continua a monitorare il mercato dei centrocampisti mentre resta da valutare il futuro di Manu Koné, finito nel mirino di diversi club europei. Il francese piace infatti soprattutto ad Arsenal e Atletico Madrid, che seguono con attenzione la situazione.

Secondo quanto riportato da Leggo, i giallorossi starebbero già individuando possibili alternative in caso di cessione dell'ex Borussia Mönchengladbach. In cima alla lista ci sarebbe Lamine Camara, classe 2004 del Monaco e nazionale senegalese, per il quale il club del Principato valuta il cartellino intorno ai 40 milioni di euro.

Tra i profili seguiti figura anche Ayyoub Bouaddi del Lille. Sul giovane centrocampista, però, la concorrenza è particolarmente elevata e le recenti prestazioni con il Marocco al Mondiale hanno contribuito ad aumentarne ulteriormente la quotazione.