La Gazzetta dello Sport sull'Inter: "L'idea di Zhang: cedere solo la minoranza"

La Gazzetta dello Sport scrive che in casa nerazzurra c'è un problema serio di cassa da affrontare, sul quale il CdA ha voluto rassicurare. In soldoni: l'Inter non corre il rischio di penalizzazione per via degli stipendi. Con alcuni giocatori, poi, ha avviato una discussione per spalmare gli ingaggi in un periodo più lungo. E' chiaro che la perdita del prossimo bilancio sarà più pesante rispetto all'ultimo -102 milioni: allo stato attuale, impossibile non immaginare di coprire il passivo con la cessione di alcuni asset, ovvero, calciatori, anche di prima fascia. Questa è la situazione dell'Inter. Ciò ha spinto Zhang a cercare una soluzione, anche se, a margine del Consiglio, una fonte ha confermato alla Gazzetta la volontà dell'azionista di riferimento di mantenere il controllo del club.