Tuttosport: "Per Suning c'è l'assist di Xi Jinping. E sull'Inter non ci sono solo gli arabi".

vedi letture

"Per Suning c'è l'assist di Xi Jinping. E sull'Inter non ci sono solo gli arabi": scrive Tuttosport oggi in edicola. Il governo cinese del presidente Xi Jinping avrebbe deciso di aiutare Suning, la società della famiglia Zhang, con un finanziamento di oltre 650 milioni di dollari per venire incontro alle difficoltà di liquidità di Suning aumentate dopo la pandemia del 2020.

Non c'è ancora l'ufficialità ma la notizia è stata riportata da diversi media cinesi. Nel frattempo Goldman Sachs e Raine Group hanno una proposta da parte di un consorzio arabo che starebbe raccogliendo le garanzie per presentare un'offerta da 1,3 miliardi a Zhang. Ma non ci sarebbero solo gli arabi: l’Inter rimane un interessante obiettivo per diversi gruppi americani.