Il Corriere dello Sport stamattina in prima pagina: "Napoli vede la Champions"
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"Napoli vede la Champions": questo è il titolo principale del Corriere dello Sport, appena comincia a trattare le tematiche calcistiche. Superato l'ostacolo Como: un pari che avvicina l'obiettivo. Azzurri sottotono, la squadra di Fabregas spreca e quella di Conte sfiora la vittoria nel finale con Politano.
La prima pagina, come è giusto che sia, è dedicata a Zanardi e il titolo è: "Alex Vive". L'Italia e lo sport piangono il campione infinito: un uomo straordinario, che ci ha insegnato a ridisegnare la vita. Mattarella: "Un grande dolore".
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