Allegri già nella storia del Napoli: è il primo a vestire l'azzurro da calciatore e allenatore
Massimiliano Allegri è pronto a inaugurare una nuova pagina della sua carriera, ma anche della storia del Napoli. Il tecnico livornese, appena insediatosi sulla panchina azzurra, può infatti vantare un primato particolare: sarà il primo allenatore del club, nell'era della Serie A con i tre punti a vittoria, ad aver indossato la maglia del Napoli sia da calciatore che da tecnico.
Il precedente da calciatore nella stagione 1997/98
L'esperienza di Allegri in azzurro risale alla stagione 1997/98, una delle più difficili nella storia recente del club. Il centrocampista livornese fece parte della rosa che concluse il campionato con la retrocessione in Serie B, al termine di un'annata estremamente travagliata. In quella stagione il Napoli cambiò ben quattro allenatori, passando da Bortolo Mutti a Vincenzo Montefusco, fino a Carlo Mazzone e Giovanni Galeone, senza riuscire a evitare la discesa di categoria.
Ora una nuova pagina da protagonista
A quasi trent'anni di distanza, Allegri torna a Napoli con un ruolo completamente diverso e con l'obiettivo di aprire un nuovo ciclo vincente. Dopo aver conosciuto il club da calciatore in uno dei suoi momenti più complicati, il tecnico livornese avrà ora il compito di guidare gli azzurri dalla panchina, entrando ufficialmente nella storia del Napoli con un primato che nessun altro allenatore aveva finora raggiunto nell'era dei tre punti.