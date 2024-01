Il Napoli chiude per Ngonge, Il Mattino: "Ora riflessioni su Lindstrom"

Dopo Pasquale Mazzocchi e Hamed Traoré, che ieri ha svolto le visite a Villa Stuart, il Napoli piazza anche il colpo Cyril Ngonge, in arrivo dal Verona. L'attaccante belga si prepara a sbarcare a Napoli per le visite mediche, prima di apporre la firma sul nuovo contratto che lo legherà agli azzurri e permetterà a Walter Mazzarri di avere una freccia in più nel suo arco offensivo, un elemento che probabilmente si giocherà il posto da titolare con Matteo Politano nella seconda parte di stagione.

In tanti davanti, valutazioni su Lindstrom

E con gli arrivi di Traoré e Ngonge il reparto offensivo del Napoli diventa sempre più affollato e il solo addio di Alessio Zerbin, diretto verso Frosinone, potrebbe non bastare. Come scrive Il Mattino, il club azzurro starebbe su Jesper Lindstrom, l'esterno danese arrivato in estate per 25 milioni di euro e che fin qui è stato tranne che un'arma in più per la squadra di Mazzarri. L'ex Eintracht ha fatto fatica sia con l'attuale allenatore che con Rudi Garcia e dall'acquisto più pagato dell'ultimo mercato ci si aspettava molto di più, sottolinea il quotidiano.