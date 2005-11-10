Lazio, tifosi durissimi: "Preso Frattesi? Stic***i. Ci interessano gli acquirenti, non gli acquisti"

"Dove eravamo rimasti… Era finita male, è iniziata peggio". Inizia così il duro comunicato pubblicato sui social dal tifo organizzato della Lazio all'indomani della clamorosa sconfitta all'Olimpico patita dai biancocelesti al debutto stagionale contro il Mantova e che ha già sancito l'eliminazione dalla Coppa Italia.

"Fuori col Mantova, fuori dalla Coppa Italia, trofeo a cui siamo legati e a cui tenevamo fortemente", continua il comunicato. "Noi ripartiamo dal comunicato del 5 giugno dove abbiamo annunciato le nostre decisioni, quelle scelte che ci hanno portato in 30mila in piazza il 2 luglio e che hanno messo in moto un meccanismo mediatico che sta facendo scalpore in tutto il mondo".

Poi l'attacco: "Ribadiamo qualche concetto che qualcuno (pochi) ancora non ha capito. benvenuto Frattesi! Sticazzi di Frattesi! Siamo felici quando un giocatore indossa la maglia della Lazio, ancor di più se cresciuto con i nostri colori, ma tutto questo non deve toglierci dal nostro obiettivo, specie dopo una sconfitta così umiliante, e cioè combattere la dittatura di un uomo che non sa accettare la disfatta e non ha la lungimiranza di capire di essere al capolinea. Non sono gli acquisti che interessano, eventualmente gli acquirenti. Non sono i risultati che ci importano, non è la promessa di uno stadio, noi restiamo fermi sulle nostre convinzioni: vogliamo la nostra LIBERTA'. Avevamo chiesto alcune cose, una su tutti la più semplice: FUORI I ROMANISTI DALLA LAZIO, ed invece Floridi ricopre ancora il suo ruolo, libero di scrivere lettere, comunicati e prendere decisioni che ci fanno vergognare tutti i giorni. Nessun segno di cambiamento, nessun segno di apertura, nessuna voglia di fare qualcosa che vada verso le richieste della tifoseria e quindi anche da parte nostra nessun ripensamento".

C'è anche spazio per un messaggio a Gattuso: "Benvenuto Mister, c'è da lavorare tanto. noi ti sosterremo come fatto con chi ti ha preceduto, ma devi essere consapevole che non concederemo tregue. Ai giocatori che non onorano la maglia ad ogni partita, che non rispettano la nostra storia e i tifosi, diciamo: impegnatevi come mai avete fatto o andate via dalla Lazio ora". Infine, la chiosa: "Sono finite le scuse, uscire dalla Coppa Italia con il Mantova vi ha fatto spendere tutti i jolly che avevate"