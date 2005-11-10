Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, tifosi durissimi: "Preso Frattesi? Stic***i. Ci interessano gli acquirenti, non gli acquisti"

Lazio, tifosi durissimi: "Preso Frattesi? Stic***i. Ci interessano gli acquirenti, non gli acquisti" TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 13:08Serie A

"Dove eravamo rimasti… Era finita male, è iniziata peggio". Inizia così il duro comunicato pubblicato sui social dal tifo organizzato della Lazio all'indomani della clamorosa sconfitta all'Olimpico patita dai biancocelesti al debutto stagionale contro il Mantova e che ha già sancito l'eliminazione dalla Coppa Italia.

"Fuori col Mantova, fuori dalla Coppa Italia, trofeo a cui siamo legati e a cui tenevamo fortemente", continua il comunicato. "Noi ripartiamo dal comunicato del 5 giugno dove abbiamo annunciato le nostre decisioni, quelle scelte che ci hanno portato in 30mila in piazza il 2 luglio e che hanno messo in moto un meccanismo mediatico che sta facendo scalpore in tutto il mondo".

Poi l'attacco: "Ribadiamo qualche concetto che qualcuno (pochi) ancora non ha capito. benvenuto Frattesi! Sticazzi di Frattesi! Siamo felici quando un giocatore indossa la maglia della Lazio, ancor di più se cresciuto con i nostri colori, ma tutto questo non deve toglierci dal nostro obiettivo, specie dopo una sconfitta così umiliante, e cioè combattere la dittatura di un uomo che non sa accettare la disfatta e non ha la lungimiranza di capire di essere al capolinea. Non sono gli acquisti che interessano, eventualmente gli acquirenti. Non sono i risultati che ci importano, non è la promessa di uno stadio, noi restiamo fermi sulle nostre convinzioni: vogliamo la nostra LIBERTA'. Avevamo chiesto alcune cose, una su tutti la più semplice: FUORI I ROMANISTI DALLA LAZIO, ed invece Floridi ricopre ancora il suo ruolo, libero di scrivere lettere, comunicati e prendere decisioni che ci fanno vergognare tutti i giorni. Nessun segno di cambiamento, nessun segno di apertura, nessuna voglia di fare qualcosa che vada verso le richieste della tifoseria e quindi anche da parte nostra nessun ripensamento".

C'è anche spazio per un messaggio a Gattuso: "Benvenuto Mister, c'è da lavorare tanto. noi ti sosterremo come fatto con chi ti ha preceduto, ma devi essere consapevole che non concederemo tregue. Ai giocatori che non onorano la maglia ad ogni partita, che non rispettano la nostra storia e i tifosi, diciamo: impegnatevi come mai avete fatto o andate via dalla Lazio ora". Infine, la chiosa: "Sono finite le scuse, uscire dalla Coppa Italia con il Mantova vi ha fatto spendere tutti i jolly che avevate"

Attiva Online l’Offerta TIMVISION con DAZN e Prime e risparmi il 65% per i primi 3 mesi.

Articoli correlati

Immagine news 1
Serie A, Garbo: “Nel Milan non vedo un progetto. La Roma potrà lottare per lo scudetto”
Immagine news 2
Impallomeni sull’Inter: “La vedo in prima fila. Giocano a memoria e Spence è un colpo”
Immagine news 3
Retroscena Cajazzo, poteva essere in Serie A: nel 2024 era a un passo dal Lecce

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
16:40 Serie A
Milan, fatta per Moreira. Ma clamoroso: potrebbe non essere finita. La strategia sul mercato
Immagine news 2
16:29 Serie ATMW Radio
TMW RadioDi Napoli: “L’Inter rimane la più forte. Al Napoli serviva una gestione differente”
Immagine news 3
16:25 Serie A
Kristensen: "Devo riempire un buco, Hojlund mi ha parlato benissimo dell'Atalanta"
Immagine news 4
16:19 Serie A
Atalanta, Giuntoli: "Kristensen acquisto lampo. Ahanor e Bellanova? Fa piacere, ma..."
Immagine news 5
16:09 Serie A
Inter, buone notizie per Chivu: Thuram in gruppo, con il Monza può esserci dal 1'
Immagine news 6
16:02 Serie ATMW Radio
TMW RadioSerie A, Garbo: “Nel Milan non vedo un progetto. La Roma potrà lottare per lo scudetto”
Immagine news 7
15:46 Serie ATMW
TMWIl figlio d'arte che corre veloce ma si era perso a Londra. Milan, chi è Diego Moreira
Immagine news 8
15:38 Serie ALive TMW
Live TMWAtalanta, Kristensen: "Contento di essere qui. A Bergamo per crescere e vincere"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve, il portiere è Vicario: oggi si chiude. Giallo Dibu Martinez vicino e poi mollato. Lucumi bel colpo. Como alza l’offerta per Kean. Milan, Leao in svendita. Napoli, ecco Badiashile. Offerti Martinelli e Jesus. Roma-Mora ore decisive
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, fatta per Moreira. Ma clamoroso: potrebbe non essere finita. La strategia sul mercato
Immagine top news n.1 Dopo i no e le difficoltà la Juve abbraccia Vicario. In prestito: una formula che fa riflettere
Immagine top news n.2 Il figlio d'arte che corre veloce ma si era perso a Londra. Milan, chi è Diego Moreira
Immagine top news n.3 Diego Moreira a sorpresa ad un passo dal Milan: accordo con lo Strasburgo per l'esterno
Immagine top news n.4 Vicario-Juve, Mora-Roma e Lucas Perri: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci in settimana
Immagine top news n.5 Juventus, fatta per Vicario: prestito con diritto di riscatto. I dettagli
Immagine top news n.6 Juventus, ecco l'annuncio di Lucumì: il difensore colombiano ha firmato fino al 2030
Immagine top news n.7 La Roma all'assalto finale per Mora: c'è l'ok dei Friedkin, si lavora per averlo già in campionato
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo i no e le difficoltà la Juve abbraccia Vicario. In prestito: una formula che fa riflettere Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Arriva Vicario, ma Alisson aveva già scelto il numero: i retroscena e il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Rivoluzione Venezia: alla scoperta dei volti nuovi. Come giocherà Stroppa?
Immagine news podcast n.3 Perché Baturina sarà il nuovo Paz e perché il Como non ha cambiato centrocampo
Immagine news podcast n.4 Perché i tifosi dell'Atletico hanno festeggiato la cessione di Molina alla Roma?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Di Napoli: “L’Inter rimane la più forte. Al Napoli serviva una gestione differente”
Immagine news Serie A n.2 Serie A, Garbo: “Nel Milan non vedo un progetto. La Roma potrà lottare per lo scudetto”
Immagine news Serie A n.3 Impallomeni sull’Inter: “La vedo in prima fila. Giocano a memoria e Spence è un colpo”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, fatta per Moreira. Ma clamoroso: potrebbe non essere finita. La strategia sul mercato
Immagine news Serie A n.2 Di Napoli: “L’Inter rimane la più forte. Al Napoli serviva una gestione differente”
Immagine news Serie A n.3 Kristensen: "Devo riempire un buco, Hojlund mi ha parlato benissimo dell'Atalanta"
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, Giuntoli: "Kristensen acquisto lampo. Ahanor e Bellanova? Fa piacere, ma..."
Immagine news Serie A n.5 Inter, buone notizie per Chivu: Thuram in gruppo, con il Monza può esserci dal 1'
Immagine news Serie A n.6 Serie A, Garbo: “Nel Milan non vedo un progetto. La Roma potrà lottare per lo scudetto”
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, non solo Maistro. Ai dettagli per l'arrivo di Karic dalla Virtus Entella
Immagine news Serie B n.2 Maistro torna alla Juve Stabia: vicina la firma su un nuovo contratto biennale
Immagine news Serie B n.3 Lega Serie B e Trenitalia insieme: Intercity diventa il Treno Ufficiale del torneo
Immagine news Serie B n.4 Vicenza, Vitale al passo d'addio: fumata bianca con la Salernitana
Immagine news Serie B n.5 Pompetti saluta il Catanzaro: "Ho dato tutto quello che avevo. La città mi è entrata dentro"
Immagine news Serie B n.6 Benevento, è fatta per Cherubini: domani le visite mediche
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, colpo per il centrocampo: i dettagli del contratto che firmerà Mattia Vitale
Immagine news Serie C n.2 Bari, Rastelli: "Ancora in fase di rodaggio ma bravi a non sbagliare partita"
Immagine news Serie C n.3 Spezia, si chiude per Capomaggio: il centrocampista ieri era sugli spalti del 'Picco'
Immagine news Serie C n.4 Ravenna, colpo dalla Serie B: fatta per l'arrivo di Zaro dal Cesena
Immagine news Serie C n.5 Latina, Parigi al centro del calciomercato: Ravenna avanti, Spezia alla finestra
Immagine news Serie C n.6 Foggia, Auteri dopo il ko in Coppa Italia: "Siamo in costruzione. Viste buone cose"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Betis, prove generali prima dell'esordio in campionato
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Borussia Dortmund-Roma, ultimo esame prima della nuova stagione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Manchester United-Milan, ultimo test prima dell'esordio in campionato
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Giuliani allo Stoccarda: "Torno in Germania dopo nove anni per chiudere un cerchio"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Bugeja: "Vogliamo cominciare la stagione vincendo"
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, Sassarini: "Col Newcastle vittoria meritata, siamo già a buon punto"
Immagine news Calcio femminile n.4 Moncalieri Women, colpo di mercato: arriva la figlia di Alex Del Piero
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, colpo Chacón: arriva dal Chicago Stars
Immagine news Calcio femminile n.6 Protagonista sul mercato e non solo. Il Como vuole spingere in alto anche il calcio femminile
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Pellegatti racconta Franco Baresi: "Leader da subito, anima vera del Milan" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Giovanni Malagò è quella “rivoluzione” che non convince molto…
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 17 agosto 2018, chiude il calciomercato. Unica volta prima del campionato (e non cambierà niente)
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, nove nomi low-cost per l'asta 2026-27
Newsticker
08/08 Telegraph, Infantino fece pagare da Uefa ricca buonuscita alla sua amante
04/08 Fifa, presidente federcalcio giordana: «Ricattato per appoggiare Infantino»
01/08 Fifa, Infantino ha chiesto l’aiuto di Trump per restare al suo posto
01/08 Euro2032, 16 stadi candidati: tre a Roma e due a Napoli
01/08 Euro2032, stop alle candidature: ora la palla passa alla Figc