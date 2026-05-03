Il Napoli fa 0-0 a Como, Il Mattino titola così questa mattina: "Pari Champions"

Come di consueto, uno dei temi caldi della prima pagina de Il Mattino sono le vicende del Napoli. L'edizione odierna non fa eccezione e il titolo proposto è il seguente: "Pari Champions". Zero gol e brutta gara contro il Como, ma la qualificazione resta blindata. Conte: "Arrivare secondi è come vincere lo scudetto".

Attacco spuntato: Rasmus Hojlund resta a secco da sei partite. Scrive Francesco De Luca: "Una partita così, quattro giorni dopo lo show di Psg-Bayern con 9 reti, conferma in pieno quanto distante sia il nostro calcio dall'Europa". Nel titolo, però suggerisce: "Ora il patto ADL-Conte deve reggere".