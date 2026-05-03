L'impresa di Vanoli, Repubblica (ed. Firenze): "Sfida alla Roma con la testa leggera"
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Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Repubblica, per la precisione nell'edizione di Firenze. Il titolo è il seguente: "L'impresa di Vanoli e la sfida alla Roma con la testa leggera". Fiorentina impegnata domani sera contro la formazione allenata da Gasperini, in un match che chiude la 35^ giornata di Serie A.
I viola arrivano a questa partita con una certa tranquillità, visto il distacco accumulato sulla zona retrocessione. La salvezza è quasi matematica e questo grazie ai punti ottenuti dal tecnico da quando è subentrato a Pioli.
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