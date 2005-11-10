Fiorentina, Amatucci può tornare in Spagna: il Deportivo La Coruña accelera
Il futuro di Lorenzo Amatucci potrebbe essere ancora in Spagna. Dopo la stagione trascorsa in prestito al Las Palmas, il centrocampista classe 2004 di proprieta della Fiorentina è finito nel mirino del Deportivo La Coruña, che starebbe accelerando per assicurarsi il centrocampista viola.
Il Deportivo aspetta il via libera della Fiorentina
Secondo quanto riportato da Marca, il club galiziano avrebbe già raggiunto un accordo verbale con il giocatore, che si sarebbe detto favorevole a tornare a giocare nel calcio spagnolo dopo l'ultima esperienza in Liga. A questo punto manca soltanto l'intesa con la Fiorentina, proprietaria del cartellino del centrocampista. Il Las Palmas, dove Amatucci ha militato nella scorsa stagione, aveva la possibilità di riscattarlo ma ha scelto di non esercitare il diritto d'acquisto. Nelle prossime ore potrebbero arrivare sviluppi decisivi per il buon esito della trattativa.