Fiorentina stregata da Inao Oulai: contatti costanti per il 20enne, il prezzo del Trabzonspor

La Fiorentina non dorme, ma si muove costantemente sul mercato per garantire nuove forze a Fabio Grosso. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la dirigenza viola sta portando avanti i contatti per portare Christ Inao Oulai nel capoluogo toscano: staccato il numerino per il classe 2006, il Trabzonspor - che detiene il cartellino del giocatore - ha già stabilito il prezzo di vendita attorno ai 23-25 milioni.

Come ribadito dall'emittente satelitare, sono svariati i club interessati al centrocampista ivoriano di 20 anni, per via delle considerevoli prestazioni con la sua Nazionale prima dell'uscita dai Mondiali 2026. Non è solo un mero interessamento: la Fiorentina sarebbe rimasta rapita dalle doti di Inao Oulai e sta negoziando sul costo impartito dal club turco. Ma la Viola lo vorrebbe come grande innesto per la prossima stagione 2026/27. La questione legata al passaporto non influisce sulla questione, tra l'altro: il ds Paratici è disposto a sfruttare uno slot per gli extra comunitari per lui.

Poi ci sono altri nomi appuntati nella lista dei desideri. Luca Koleosho del Burnley, per il quale è già stata formulata un'offerta da 11 milioni di euro nelle ultime ore. Infine Kristian Thorstvedt, pupillo di Grosso al Sassuolo: per il centrocampista norvegese sono già andati in scena dei colloqui tra i club. La valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro.