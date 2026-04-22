La Lazio sfida l'Atalanta, Il Tempo cita le parole di Sarri: "Vogliamo provarci"
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Si parla della due squadre di Roma oggi in prima pagina su Il Tempo. Per quanto riguarda la sponda biancoceleste, il titolo è il seguente: "La Lazio sfida l'Atalanta, Sarri: vogliamo provarci". A Formello e Fiumicino i tifosi caricano la squadra, attesa questa sera dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta. All'andata è finita 2-2, in palio un posto nell'ultimo atto contro l'Inter (che ieri ha fatto fuori il Como).
Per quanto riguarda la metà romanista della capitale, invece, viene scritto: "Dybala all'ultimo sprint: pronto a tronare in campo". Contro il Bologna, Gasperini può puntare di nuovo sulla Joya. Parla anche l'ex Rizzitelli: "Champions buttata, ma Gasperini è l'uomo giusto".
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