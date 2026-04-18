Lazio allo stadio Flaminio. Corriere di Roma: "Chiesta a Lotito una integrazione di documenti"
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"Lazio allo stadio Flaminio. Chiesta a Lotito una integrazione di documenti" scrive il Corriere di Roma in prima pagina quest'oggi. Servono altri documenti e integrazioni a quelli già presentati. Lo chiede il Campidoglio alla Lazio in merito al progetto di ristrutturazione dello stadio Flaminio. E ci sono 7 giorni per presentarli. Il clima tra le parti è buono.
Testa alla Coppa però prima c'è la sfida al Napoli. Oggi alle 18 Lazio al Maradona. Ma il pensiero è alla semifinale di Coppa Italia, mercoledì con l'Atalanta. Sarri sceglie il turnover, la società fa un passo verso i tifosi invitandoli martedì a Formello.
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