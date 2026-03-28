Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 28 marzo

Edicole inevitabilmente ridimensionate dopo lo sciopero nazionale dei giornalisti che ha fermato gran parte delle pubblicazioni. Le poche prime pagine disponibili concentrano l’attenzione soprattutto sulla Nazionale, alle prese con un passaggio chiave verso i prossimi impegni internazionali. Il tema centrale resta quello del rinnovamento e della ricerca di protagonisti offensivi, con nuovi volti pronti a caricarsi sulle spalle il peso dell’attacco e delle aspettative.

Spazio anche al campionato, entrato nella fase decisiva della stagione. I principali quotidiani pongono l’accento sugli scontri diretti nelle zone alte della classifica, considerati veri snodi per la corsa europea. Il quadro è quello di un equilibrio ancora aperto, con più squadre coinvolte e margini ridotti, in un calendario che impone continuità di risultati.

Non manca infine il consueto focus sul mercato e sulle dinamiche interne ai club. Tra situazioni da definire e possibili cambiamenti, diversi giocatori restano al centro delle attenzioni, mentre alcune squadre provano a rilanciarsi dopo risultati recenti. Un contesto in evoluzione che accompagna il rush finale della stagione.