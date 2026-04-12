Lecce al Dall'Ara, Repubblica (ed. Bologna): "Italiano chiede l'ottavo posto"
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Tra i temi toccati oggi in prima pagina dall'edizione bolognese di Repubblica, c'è anche quello calcistico. Ecco il titolo proposto, che nello specifico si trova in taglio basso: "Lecce al Dall'Ara, Italiano chiede l'ottavo posto". Sfida importante per il Bologna, in mezzo al doppio confronto di Europa League contro l'Aston Villa.
Reduci dal ko per 1-3 nella gara d'andata contro gli inglesi, i felsinei vogliono riscattarsi e migliorare la loro classifica in campionato. Non sarà facile, perché i salentini hanno fame di punti salvezza.
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