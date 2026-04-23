McTominay, Hojlund e Alisson pilastri del futuro. Il Mattino: "Ricomincio da tre"
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Come accade praticamente ogni giorno, Il Mattino dedica in prima pagina uno spazio considerevole alle vicende del Napoli. Nel caso di oggi, il titolo è quello riportato di seguito: "Ricomincio da tre". La stagione sta volgendo al termina, ma già è chiaro quali saranno i profili su cui puntare anche nella prossima stagione.
I nomi in questione, a cui fa riferimento il titolo, sono quelli di McTominay, Hojlund e Alisson: a loro il compito non solo di portare il club al secondo posto in questo campionato, ma di guidarlo anche nella stagione che inizierà ad agosto.
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