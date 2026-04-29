Paz e De Bruyne, Il Mattino: "Sfida tra le ultime stelle: obiettivo Champions"
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Come di consueto, la prima pagina di oggi de Il Mattino riserva uno spazio importante dalle vicende del Napoli. In primo piano l'imminente sfida di campionato contro il Como: in particolare il duello tra il fuoriclasse del presente e del futuro e colui che ha incantato l'Europa e il mondo per anni e che si sta avviando a finire la carriera.
Il titolo è il seguente: "Paz e De Bruyne, sfida tra le ultime stelle: obiettivo Champions". Sarà una delle tante sfide di questo match, con i partenopei che vogliono blindare il secondo posto e i lariani che non vogliono perdere di vista l'Europa che conta.
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