Paz e De Bruyne, Il Mattino: "Sfida tra le ultime stelle: obiettivo Champions"

Come di consueto, la prima pagina di oggi de Il Mattino riserva uno spazio importante dalle vicende del Napoli. In primo piano l'imminente sfida di campionato contro il Como: in particolare il duello tra il fuoriclasse del presente e del futuro e colui che ha incantato l'Europa e il mondo per anni e che si sta avviando a finire la carriera.

Il titolo è il seguente: "Paz e De Bruyne, sfida tra le ultime stelle: obiettivo Champions". Sarà una delle tante sfide di questo match, con i partenopei che vogliono blindare il secondo posto e i lariani che non vogliono perdere di vista l'Europa che conta.