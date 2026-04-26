Questa sera c'è il Milan, La Repubblica (ed. Torino): "La Juve per il terzo posto a San Siro"

Sfida molto avvincente questa sera a San Siro. La Juventus di Luciano Spalletti scenderà in campo contro il Milan di Massimiliano Allegri. L'obiettivo dei bianconeri è preciso: conquistare tre punti per accorciare in classifica proprio sui rossoneri e cercare allo stesso tempo di blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Il Torino invece ospiterà l'Inter che a sua volta è alla ricerca della vittoria aritmetica dello scudetto. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione torinese de La Repubblica: "La Juve per il terzo posto a San Siro. Toro, c'è l'Inter".