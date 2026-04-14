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Ranieri-Gasperini, la grande freddezza. Corriere di Roma: "Sono separati in casa"

Ranieri-Gasperini, la grande freddezza. Corriere di Roma: "Sono separati in casa"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:53Rassegna stampa
Antonio Parrotto

"Ranieri-Gasperini, la grande freddezza" scrive il Corriere di Roma. Un'ora e mezza di videochiamata tra i Friedkin, il senior advisor Claudio Ranieri, il tecnico Gian Piero Gasperini e il direttore sportivo Ricky Massara, 90 minuti in cui la proprietà si è detta molto irritata per la situazione.

Prima del vertice, avvenuto all'ora di cena, Ranieri e Gasperini si erano ignorati dentro il centro sportivo di Trigoria. Arrivati quasi contemporaneamente dopo le 12, si sono evitati anche nella sala ristorante. Di fatto, separati in casa.

La Lazio cade a Firenze - "Lazio, altro ko. Sarri alza la voce 'Questa stagione è devastante'". Decima sconfitta dell'annata per la Lazio, stavolta ko 1-0 contro la Fiorentina. Così Sarri: "Stagione devastante. Non conosco i programmi futuri".

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