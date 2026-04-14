Ranieri-Gasperini, la grande freddezza. Corriere di Roma: "Sono separati in casa"

"Ranieri-Gasperini, la grande freddezza" scrive il Corriere di Roma. Un'ora e mezza di videochiamata tra i Friedkin, il senior advisor Claudio Ranieri, il tecnico Gian Piero Gasperini e il direttore sportivo Ricky Massara, 90 minuti in cui la proprietà si è detta molto irritata per la situazione.

Prima del vertice, avvenuto all'ora di cena, Ranieri e Gasperini si erano ignorati dentro il centro sportivo di Trigoria. Arrivati quasi contemporaneamente dopo le 12, si sono evitati anche nella sala ristorante. Di fatto, separati in casa.

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