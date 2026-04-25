Roma, Gasperini liquida anche il ds Massara. Il Messaggero: "E Ranieri replica al club"
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"Roma, Gasperini liquida anche il ds Massara. Ranieri replica al club" scrive Il Messaggero in prima pagina quest'oggi. Spazio alle ultime vicende in casa giallorossa con l'addio ufficiale di Claudio Ranieri al club capitolino. Ieri con una nota l’ufficialità del divorzio ma il senior advisor ha voluto precisare che non è stato lui a fare un passo indietro. Dissidi anche nella stesura del comunicato
Gasperini ammette: "Mai feeling con Massara". Oggi la Roma a Bologna si gioca le residue chance per la Champions ma l’attenzione è sui contrasti nella società Dopo Claudio, anche il ds è ai saluti ma non vuole dimettersi.
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