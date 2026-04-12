Rossoneri umiliati dall'Udinese, QS in prima pagina: "Milan e Leao, fischi finali"
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"Milan e Leao, fischi finali": quello appena citato è il titolo principale della prima pagina di oggi del QS. L'Udinese passa a San Siro col punteggio di 0-3, ora è a rischio la Champions. Squadra sommersa di fischi, con un focus particolare sull'attaccante portoghese (autore ancora una volta di una prova negativa).
Si parla anche dell'altra metà del naviglio, con il seguente titolo: "Como-Inter vale doppio: Lautaro out, ecco Esposito". Chance per il giovane centravanti, chiamato a sostituire il capitano e magari a riscattare il rigore fallito in azzurro contro la Bosnia.
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