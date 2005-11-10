Ufficiale Roma, c'è il rinnovo della veterana Thoghersen: ha firmato fino al 2029

Dopo due stagioni, 73 presenze e due gol, per l’esperta esterna difensiva Thogersen è arrivato il rinnovo di contratto con la Roma. La nazionale danese ha infatti firmato un contratto per altre tre stagioni con il club giallorosso. Questa la nota della società:

"L’AS Roma è lieta di annunciare che Frederikke Thogersen ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2029. Difensore di fascia, Thogersen è arrivata in giallorosso nella stagione 2024/25, collezionando 75 presenze e segnando 2 gol.

Frederikke ha contribuito alla conquista di 1 Scudetto, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa Italiana.

Con la nazionale danese conta partecipazioni sia al Mondiale 2023 sia all'Europeo del 2025.

Congratulazioni, Freddie".