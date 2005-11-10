Ufficiale Rigaglia si ritira dal calcio giocato e torna al Como Women: sarà la nuova Team Manager

L'ex attaccante, protagonista della promozione in Serie A nel 2022, torna in riva al lago per iniziare una nuova avventura nel mondo del calcio

F.C. Como Women è lieta di annunciare l'ingresso di Alison Rigaglia come nuova Team Manager della Prima Squadra.

Dopo aver concluso al termine della stagione 2025/26 la sua carriera da calciatrice, Alison apre un nuovo capitolo del proprio percorso nel calcio, tornando in un ambiente che conosce bene. Il suo ritorno a Como rappresenta infatti un cerchio che si chiude e, allo stesso tempo, un nuovo inizio: con la maglia del Como Women aveva conquistato la promozione in Serie A nel 2022, contribuendo anche alla successiva salvezza del Club nella massima categoria.

Cresciuta calcisticamente in Sicilia con il Nebrodi, Alison ha vestito le maglie di Bologna, San Marino Academy, Como Women e Genoa, raggiungendo importanti traguardi, tra cui la doppia promozione della San Marino Academy dalla Serie C alla Serie A, la promozione in Serie A con la maglia lariana e con quella del Genoa.

Dopo aver chiuso la propria esperienza sul campo con il Genoa, Alison ha scelto di mettere la sua esperienza e la sua conoscenza del calcio al servizio della squadra da una prospettiva diversa. Nel ruolo di Team Manager sarà un punto di riferimento per staff e giocatrici, contribuendo all'organizzazione e alla gestione quotidiana della Prima Squadra.

“Per me tornare a Como rappresenta un’emozione difficile da descrivere. Qui ho vissuto momenti importanti della mia carriera e ritrovare questo ambiente in una nuova veste è una sensazione bellissima. Dopo tanti anni vissuti sul campo, sono felice di iniziare questo nuovo percorso entrando a far parte dello staff della Prima Squadra” commenta Alison Rigaglia. “Il calcio è sempre stato una parte fondamentale della mia vita e questa opportunità mi permette di continuare a viverlo da una prospettiva diversa. Metterò a disposizione l’esperienza maturata come calciatrice, cercando di essere un punto di riferimento per le ragazze e per tutto il gruppo, con entusiasmo, positività e la volontà di affrontare ogni sfida trovando sempre soluzioni.”

A commentare il nuovo incarico di Alison Rigaglia è il Direttore Sportivo Miro Keci: “Al Como Women crediamo fortemente nel valore delle persone e delle competenze che possono contribuire alla crescita del Club, dentro e fuori dal campo. Siamo felici di accogliere nuovamente Alison, che inizia una nuova fase del proprio percorso professionale all’interno della nostra struttura. La sua esperienza maturata sul campo da calciatrice, la conoscenza del calcio femminile e la capacità di comprendere le dinamiche quotidiane di una squadra rappresentano elementi importanti per il ruolo che andrà a ricoprire. Siamo certi che Alison saprà mettere a disposizione professionalità, entusiasmo e competenza, supportando la Prima Squadra nel raggiungimento dei propri obiettivi”.