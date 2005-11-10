Ufficiale "Il primo a crederci, l’ultimo ad arrendersi": la Vis Pesaro comunica il rinnovo di Tonucci

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Vis Pesaro comunica "di annunciare il rinnovo del contratto di Denis Tonucci fino al 30 giugno 2027.

Il primo a crederci, l’ultimo ad arrendersi. Tonucci è pronto a vestire ancora la maglia della sua città, una maglia intrisa di passione, valori ed emozioni che ogni giorno mette in campo con la stessa grinta. Continuerà a essere il pilastro della difesa, un esempio per i nostri giovani e il punto fermo dei suoi compagni. Con il bianco e il rosso cuciti sul petto.

Avanti insieme, Denis!".