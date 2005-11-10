Fiorentina, altro colpo norvegese per la difesa: Bergsvand firma fino al 2028
Aumenta la quota scandinava nella rosa della Fiorentina Femminile. La società viola ha infatti annunciato l'arrivo dell'esperta centrale difensiva Bergsvand dal Wolfsburg a titolo definitivo. Questo il comunicato del club:
"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale Norvegese Guro Bergsvand.
Difensore, nata il 3 Marzo 1994, Guro è cresciuta calcisticamente in Norvegia vestendo le maglie di Lyn, Stabaek, Sandviken e Braan. Nel 2023 si trasferisce in Inghilterra per vestire la maglia del Brighton & Hove, per poi volare in Germania nelle fila del Wolfsburg. La norvegese arriva proprio dal club tedesco, una squadra già nota ai tifosi fiorentini per i tanti scontri nel corso degli anni in Champions League.
Già nel giro delle Nazionali giovanili, Guro veste la maglia della Nazionale Maggiore Norvegese dal 2021, collezionando più di 40 presenze e 7 gol.
La giocatrice ha firmato un contratto con la Fiorentina fino al 30 Giugno 2028".