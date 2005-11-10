Ufficiale Juventus Women, colpo per la retroguardia: arriva Kysha Sylla

La Juventus Women ufficializza l'acquisto della difensora francese Kysha Sylla, che ha firmato fino al 2029.

La Juventus Women mette a segno un nuovo rinforzo per il reparto arretrato. Il club bianconero ha ufficializzato l'arrivo della difensora francese Kysha Sylla, che ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2029.

Juventus Women, ufficiale l'arrivo di Kysha Sylla: firma fino al 2029

La retroguardia delle Juventus Women si rinforza con l'innesto di Kysha Sylla: la calciatrice francese ha firmato un contratto che la legherà al nostro Club fino al 30 giugno 2029.

Nata a Marsiglia nel 2004, compie il suo percorso di maturazione calcistica nel settore giovanile del Lione, club con cui si affaccia ad alti livelli nel calcio professionistico. Nelle ultime stagioni, per continuare il suo percorso di crescita, ha giocato in prestito nella massima serie francese, vestendo prima la maglia del Dijon e, negli ultimi mesi, quella del Paris FC, dove ha trovato continuità e maturità sul campo.

Protagonista nel 2025 anche di un'avventura oltreoceano nella NWSL con il Washington Spirit – dove ha potuto confrontarsi con l'intensità del calcio americano – Sylla fa della fisicità, del senso della posizione e della duttilità i suoi principali punti di forza. E ora è pronta a mettere le sue qualità a disposizione delle bianconere.

Benvenuta alla Juventus, Kysha!