Ufficiale
La Juventus Women saluta Martiskova: l'attaccante passa in prestito all’Anderlecht
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È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Juventus Women, annuncia della "stagione in prestito in Belgio per Michaela Martiskova: la giovane calciatrice slovacca giocherà all’Anderlecht nella stagione 2026/27.
Arrivata nell’estate 2025 in bianconero, l’attaccante classe 2006 ha trascorso la scorsa annata prima in prestito al Bologna e poi all’Hellas Verona Women. Ora è pronta ad affrontare questa nuova sfida all’estero, in un contesto stimolante che le permetterà di crescere e mettersi alla prova.
In bocca al lupo, Michaela!".
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