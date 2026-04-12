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Rottura totale tra Ranieri e Gasperini, Il Tempo annuncia: "Resterà uno solo"

Rottura totale tra Ranieri e Gasperini, Il Tempo annuncia: "Resterà uno solo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:43Rassegna stampa
Paolo Lora Lamia

Nella prima pagina uscita oggi, Il Tempo riserva uno spazio alla Roma e non per questioni legate strettamente al campo. Ecco il titolo dedicato ai giallorossi, presente in taglio basso: "E' rottura totale tra Ranieri e Gasperini. Ora avanti per la Roma, ma resterà uno solo". Clima teso a Trigoria, dopo il botta e risposta tra prima e dopo la partita con il Pisa.

Il 3-0 rifilato i toscani ha certamente riportato il sorriso e riacceso la corsa Champions, vista anche la successiva sconfitta del Milan in casa contro l'Udinese. Tuttavia, i rapporti tra i de restano gelidi: difficile pensare alla prossima stagione con entrambi ancora nell'organigramma romanista.

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