Stasera la sfida al Milan a San Siro, l'apertura di Tuttosport: "Bremer scuote la Juve"
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Partita molto importante per la Juventus. La squadra di Luciano Spalletti sarà ospite del Milan questa sera per conquistare punti importanti in vista della qualificazione alla prossima Champions League. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Bremer scuote la Juve".
Spazio in taglio alto anche allo scandalo che ha colpito il mondo arbitrale con il designatore Gianluca Rocchi indagato dalla Procura. Questo il titolo: "'Arbitri graditi all'Inter'. E' la nuova Calciopoli?".
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