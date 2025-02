Torino, Milinkovic-Savic: "La svolta con il cambio di modulo. Europa? Dobbiamo crederci"

vedi letture

"Non mi abbattevo prima e non mi esalto adesso. Io voglio che il Toro vada avanti, non mi piace parlare di me, oggi può andare bene, domani magari va peggio. Questo è il calcio. Io decisivo? Si vince e si perde da squadra. Tutti assieme". Così ha parlato Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino e grande protagonista di questa stagione, in un'intervista concessa a Tuttosport.

Sulla sua importanza e sui motivi della svolta in positivo del Toro nelle ultime settimane, ha detto: "Il portiere deve esserci sempre per fare la differenza. Questo significa essere portiere, dipende tutto da te. Per questo è un ruolo bellissimo. Forse ci ha aiutato il cambio di modulo. Certi miei compagni nel nuovo sistema riescono a esprimersi meglio. Però questa è una domanda che dovete fare al mister". Sul sogno europeo, invece: "Dobbiamo crederci fino alla fine, bisogna sempre giocare per vincere. Vinciamone il più possibile, poi vedremo. Non bisogna mai mollare".

Chiusura su come ha vissuto i momenti bui e pieni di critiche: "In silenzio. Mi isolavo dal mondo. Non leggevo i giornali e non guardavo la tv. Cosa che sto facendo anche ora. Sono fatto così. Oggi può andare bene, domani invece male. Se uno mi dice bravo gli rispondo grazie, se mi dicono che ho fatto male li ringrazio comunque. Tanto ci sarà sempre qualcuno che ti dirà che hai fatto bene, qualcun altro che sei stato fortunato e il terzo che ti critica".