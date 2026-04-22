Tre sì per la fiducia, anche Pellegrini con l'allenatore. Il Romanista in apertura: "Con Gasp"
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"Con Gasp" scrive Il Romanista in apertura quest'oggi. La retta via giallorossa. Tre sì, di solito, bastano. Dopo l'affetto del pubblico all'Olimpico e la fiducia che Dan Friedkin gli ha confermato, Gasperini incassa anche l'incoronazione di Pellegrini da Coverciano: "Lo vedo più carico di prima. Quest'anno un grande punto di partenza".
Ogniqualvolta si ha la possibilità di ascoltare Lorenzo Pellegrini parlare della Roma, anzi, della sua Roma, si percepisce in maniera nitida, in ogni piega e sfumatura della sua voce, quanto lui ci tenga.
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