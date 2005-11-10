Pronostico Belgio-Italia, missione qualificazione: gli Azzurri non possono sbagliare

L'Italia si prepara ad affrontare il Belgio nell'ultima e decisiva sfida del girone di Nations League. Gli Azzurri sono in vetta con 10 punti, a pari merito con la Francia (impegnata contro una Turchia già eliminata), mentre il Belgio insegue a quota 9. Si deciderà tutto domenica sera al King Baudouin Stadium di Bruxelles.

Pronostico Belgio-Italia quote

Il Belgio ha un solo risultato a disposizione per qualificarsi. La squadra di Van Bommel, nel corso del girone, ha perso soltanto contro la Francia, riuscendo poi a conquistare una vittoria contro l'Italia e due contro la Turchia, con un bilancio complessivo di 8 gol fatti e 6 subiti. Dall'altra parte, l'Italia arriva all'appuntamento dopo un percorso in crescita: alla sconfitta dell'andata contro il Belgio sono seguite tre vittorie e un pareggio, l'ultimo e più convincente giovedì contro la Francia. Gli Azzurri sono ancora imbattuti in trasferta e domenica servirà dare continuità a questo rendimento per centrare la qualificazione.

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Belgio Italia, i precedenti

Sono 27 i precedenti tra Italia e Belgio, con il bilancio complessivo nettamente a favore degli Azzurri: 17 vittorie contro le 5 dei Diavoli Rossi, oltre a 5 pareggi. La storia sorride dunque alla Nazionale italiana, anche se l'ultimo confronto diretto impone una certa cautela.

Poco più di un mese fa, infatti, allo Stadio Olimpico, il Belgio si è imposto con un netto 2-0, al termine di una prestazione decisamente deludente da parte della formazione azzurra. Al netto di questo passo falso, l'ultimo successo dei Diavoli Rossi in una gara ufficiale risaliva al 1972, durante i playoff per il Campionato Europeo. Guardando invece alle sfide disputate in trasferta, il bilancio recente torna a sorridere all'Italia. Gli Azzurri hanno infatti conquistato tre vittorie consecutive in casa belga, realizzando 5 reti e subendone appena una. L'ultimo successo risale al 2024, quando fu un gol di Sandro Tonali a decidere la sfida, regalando alla Nazionale una vittoria per 1-0.

Pronostico marcatore Belgio-Italia

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Belgio e Italia potrebbe esserci Francesco Pio Esposito. L'attaccante dell'Inter si sta ritagliando uno spazio sempre più importante in Nazionale, diventando un punto di riferimento per il reparto offensivo azzurro.

Nell'ultima gara contro la Francia ha raggiunto quota 9 gol in 14 presenze con la maglia dell'Italia: numeri straordinari, soprattutto considerando i suoi appena 21 anni. Un momento d'oro confermato anche dalle ultime prestazioni con l'Inter, con 4 reti nelle ultime 3 partite disputate. Uno stato di grazia che potrebbe renderlo una delle armi più importanti a disposizione di Mancini anche nella decisiva trasferta di Bruxelles. E nelle quote Belgio-Italia, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Belgio-Italia: PIO ESPOSITO SEGNA 3.00 info 2.90 info 3.10 info 2.74 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Belgio-Italia in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Belgio-Italia è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 15 novembre alle 20:45 al King Baudouin Stadium di Bruxelles. La partita sarà visibile in chiaro su RAI 1 (canale 1 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

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