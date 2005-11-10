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Quote risultato esatto Italia-Francia

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Lorenzo Zoppi
Oggi alle 08:05Pronostici
autore Lorenzo Zoppi
12.11.2026 08:05Pronostici
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La quinta giornata di Nations League propone una sfida dal grande fascino: Italia-Francia, un classico del calcio mondiale che mette in palio punti pesantissimi. I Bleus arrivano all'appuntamento da primi della classe con 10 punti, mentre gli Azzurri inseguono a quota 7. Uno scontro diretto che può decidere le sorti del Gruppo A1. Si gioca questa sera a San Siro, con fischio d'inizio fissato alle 20:45.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Italia-Francia, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Italia-Francia.

Consiglio TMW risultato esatto Italia-Francia: 1-1
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Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
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Prima di passare al secondo consiglio vogliamo offrirti una panoramica di consigli di valore generati dalla nostra Intelligenza Artificiale. Questo strumento analizza tutte le quote proposte dai bookmaker e per ciascuna di esse indica una probabilità che tale esito si verifichi durante il match. Quando un operatore sottostima le possibilità di verificarsi di un dato mercato scatta la "segnalazione" di Valore Atteso Positivo (+EV) e di conseguenza la nostra Intelligenza Artificiale segnala tali quote.

Nella tabella TOP TRENDS qui sotto troverai le migliori proposte in tempo reale sulla gara. Ma come si leggono queste statistiche? Ora te lo spiego:

* Dati evento: in primo piano trovi tutte le info su competizione, partita, data e orario;
* Giocata consigliata: sulla sinistra trovi il consiglio dell'AI (vincente gara, marcatore, ammonito ecc);
* Probabilità AI: sulla destra trovi la percentuale di successo che l'AI conferisce a quella giocata;
* Trend: in basso si trova invece il trend nelle ultime partite riguardo al mercato consigliato (in verde quando l'esito è stato vincente, in rosso quando è stato perdente).

Quote risultato esatto Italia-Francia, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Italia-Francia più giocato online: si tratta della vittoria della Francia per 0-1.

Gli scommettitori sembrano dunque dare fiducia ai Bleus, probabilmente anche alla luce dei recenti risultati ottenuti dalla squadra di Zidane, soprattutto lontano dalle mura amiche. In questa Nations League, infatti, la Francia ha conquistato due vittorie su altrettante trasferte disputate, imponendosi in entrambi i casi con il medesimo risultato: 0-1, prima contro il Belgio e poi contro la Turchia.

Un punteggio forse insolito, soprattutto considerando l'enorme potenziale offensivo dei Galletti, ma che potrebbe essere il segnale di una squadra sempre più attenta agli equilibri e alla solidità difensiva. Merito anche delle nuove idee tattiche introdotte con il corso targato Zidane, che sembrano aver dato alla Francia un volto diverso, meno spettacolare ma estremamente concreto.

Pronostico risultato esatto Italia-Francia: 0-1
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