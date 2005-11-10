Pronostico Inter-Como, dominio nerazzurro nei precedenti: i lariani non vincono da oltre 40 anni

Ci sono partite che, ancora prima di cominciare, promettono spettacolo. Inter-Como è una di queste. L'11esima giornata di Serie A mette di fronte due squadre che stanno vivendo un momento straordinario e che arrivano all'appuntamento con il morale alle stelle dopo le brillanti vittorie in Champions League. A San Siro, prima della pausa per le nazionali, nerazzurri e lariani si ritrovano faccia a faccia in una sfida che ha tutti gli ingredienti per regalare novanta minuti di grande calcio.

Pronostico Inter-Como quote

L'Inter ha saputo reagire nel migliore dei modi alla sconfitta nel derby, ritrovando subito entusiasmo e certezze grazie alla convincente vittoria europea contro il Feyenoord. Adesso, però, è il momento di rituffarsi sul campionato e tornare a fare punti. Al netto del passo falso contro il Milan, il cammino dei nerazzurri era stato praticamente perfetto: otto vittorie e un pareggio, per un totale di 25 punti conquistati. Resta però qualche interrogativo sulla tenuta difensiva. I 13 gol incassati in dieci giornate sono infatti un dato importante, soprattutto per una squadra che punta a competere fino in fondo su tutti i fronti.

Dall'altra parte ci sarà un Como che arriva a San Siro con entusiasmo e fiducia nei propri mezzi. I lariani stanno attraversando un momento straordinario, come dimostrano le sei vittorie consecutive, accompagnate da ben 22 reti realizzate e appena quattro subite. Anche in campionato il percorso della squadra di Fabregas è di altissimo livello: una sola sconfitta, contro il Frosinone, a cui si aggiungono sette vittorie e due pareggi. Sono invece 18 i gol segnati e appena otto quelli incassati: numeri che valgono al Como il primato nella speciale classifica delle migliori difese (a pari merito con la Lazio).

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Inter Como, i precedenti

Sono 43 i precedenti complessivi tra Inter e Como, con un bilancio nettamente favorevole ai nerazzurri: 29 vittorie interiste, 7 pareggi e altrettanti successi lariani. Anche la storia più recente conferma il predominio della squadra milanese, che si è imposta in 14 degli ultimi 17 confronti diretti, nonostante diverse sfide siano state particolarmente combattute.

Per ritrovare l'ultima vittoria del Como bisogna tornare addirittura al 1985, quando i lariani riuscirono a imporsi per 1-0. Da allora l'Inter non ha più perso contro il Como, che nelle ultime stagioni è riuscito al massimo a strappare un pareggio a reti inviolate (0-0), nell'andata della semifinale di Coppa Italia della scorsa stagione.

L'ultimo confronto diretto disputato a San Siro, invece, ha visto un dominio nerazzurro, con un netto 4-0 firmato da Lautaro Martinez, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto. Un precedente che testimonia le difficoltà incontrate finora dal Como nelle sfide contro l'Inter.

Pronostico marcatore Inter-Como

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Inter e Como potrebbe esserci Marcus Thuram. Il francese è stato gestito con attenzione nell'ultimo impegno europeo, nel quale ha disputato poco più di un tempo proprio per arrivare nelle migliori condizioni possibili alla sfida di San Siro.

Un segnale dell'importanza che Thuram potrebbe avere nell'economia della partita. Del resto, il Como sembra essere uno degli avversari preferiti dall'attaccante nerazzurro: nelle tre sfide di campionato disputate contro i lariani è sempre riuscito a trovare la via del gol, mettendo a referto ben quattro reti complessive. Numeri che lo candidano ancora una volta a un ruolo da protagonista. E nelle quote Inter-Como, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

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Dove vedere Inter-Como in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Inter-Como è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 8 novembre alle 18:00 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro verrà trasmesso anche su Sky Sport nei canali dedicati e in streaming su Sky Go e NOW TV.

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