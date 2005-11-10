L'undicesima giornata di Serie A si chiude con una sfida dal grande fascino: al Franchi va in scena Fiorentina-Juventus, una rivalità storica e particolarmente sentita da entrambe le tifoserie. Due squadre che, dopo aver attraversato momenti complicati, hanno dato segnali di ripresa e ora sono chiamate a dare continuità ai rispettivi percorsi, senza fermarsi proprio sul più bello.

La Fiorentina arriva all'appuntamento dopo aver interrotto una lunga serie di risultati negativi grazie alla vittoria contro il Sassuolo. Gli appena 8 punti raccolti in classifica, però, impongono ai viola di non concedersi ulteriori passi falsi. La Juventus, invece, sembra aver cambiato marcia dopo la pesante sconfitta di Genova: prima il successo contro il Napoli, poi la vittoria in Europa, risultati che hanno restituito fiducia e certezze alla squadra.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Fiorentina-Juventus, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Fiorentina-Juventus.

Consiglio TMW risultato esatto Fiorentina-Juventus: 1-2 8.50 info 9.00 info 8.50 info 8.60 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Fiorentina-Juventus più giocato online: a raccogliere il maggior numero di preferenze è il pareggio per 1-1.

Gli scommettitori si aspettano dunque una sfida particolarmente equilibrata, nella quale nessuna delle due formazioni sembra partire con un vantaggio netto sull'altra.

Una previsione che trova conferma anche nei precedenti recenti al Franchi: considerando le ultime quattro sfide disputate a Firenze, il bilancio è infatti in perfetta parità, con una vittoria per parte e due pareggi. Curiosamente, entrambi i segni X sono arrivati proprio con il risultato di 1-1.

Pronostico risultato esatto Fiorentina-Juventus: 1-1 6.60 info 6.55 info 6.25 info 6.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori App Scommesse

- Quote Maggiorate

- Bonus senza Deposito

- Nuovi Siti Scommesse

- Siti Casinò online