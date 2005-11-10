Pronostico Roma-Sassuolo, i giallorossi cercano il riscatto dopo la delusione europea

Archiviata la delusione europea di Manchester, per la Roma è già tempo di voltare pagina e concentrarsi nuovamente sul campionato. I giallorossi si preparano ad affrontare l'ultimo appuntamento prima della sosta, con l'obiettivo di ritrovare subito il successo e lasciarsi alle spalle la trasferta inglese. All'Olimpico arriva il Sassuolo, avversario della sfida in programma sabato alle 20:45 e valida per l'11esima giornata di Serie A.

Pronostico Roma-Sassuolo quote

Come già accaduto contro il Real Madrid, la Roma incassa la seconda sconfitta stagionale in rimonta, dopo essersi ritrovata avanti di due reti. Un ko che interrompe una striscia di cinque risultati utili consecutivi, con quattro vittorie e un pareggio. Il cammino in campionato resta però decisamente positivo: in dieci giornate i giallorossi non hanno ancora conosciuto la sconfitta, collezionando sette vittorie e tre pareggi.

Situazione decisamente più complicata per il Sassuolo. Dopo un buon avvio di stagione, i neroverdi hanno subito un drastico calo di rendimento, come testimoniano le quattro sconfitte consecutive e i cinque ko rimediati nelle ultime sei giornate. Un momento negativo che ha fatto scivolare la squadra al 17° posto in classifica, iniziando a far suonare un campanello d'allarme. Il principale problema riguarda senza dubbio la fase difensiva: con ben 26 reti incassate in dieci partite, quella neroverde è attualmente la peggior retroguardia del campionato.

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Prima di passare al secondo consiglio vogliamo offrirti una panoramica di consigli di valore generati dalla nostra Intelligenza Artificiale. Questo strumento analizza tutte le quote proposte dai bookmaker e per ciascuna di esse indica una probabilità che tale esito si verifichi durante il match. Quando un operatore sottostima le possibilità di verificarsi di un dato mercato scatta la "segnalazione" di Valore Atteso Positivo (+EV) e di conseguenza la nostra Intelligenza Artificiale segnala tali quote.

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Roma Sassuolo, i precedenti

Sono 24 i precedenti complessivi tra Roma e Sassuolo, con un bilancio nettamente favorevole ai giallorossi: 13 vittorie capitoline, appena 2 successi neroverdi e 9 pareggi.

Anche la storia più recente conferma questo trend, con la Roma che ha conquistato la vittoria in tutti gli ultimi quattro confronti diretti.

L'ultimo incrocio risale alla scorsa stagione, quando i giallorossi si imposero per 2-0 allo Stadio Olimpico grazie alle reti di Koné e Soulé. Per ritrovare l'ultima affermazione del Sassuolo bisogna invece tornare alla stagione 2022/23, quando i neroverdi espugnarono proprio l'Olimpico al termine di una partita rocambolesca, conclusa sul 3-4. Decisive le doppiette di Laurienté e le reti di Berardi e Pinamonti, mentre per la Roma andarono a segno Zalewski, Dybala e Wijnaldum.

Pronostico marcatore Roma-Sassuolo

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Roma e Sassuolo potrebbe esserci Matias Soule. L'argentino sembra aver finalmente trovato continuità, con prestazioni sempre più convincenti che ne stanno confermando la crescita. Anche nella sconfitta di Manchester è stato tra i migliori in campo, riuscendo a lasciare il segno con una rete.

In Serie A l'ultimo gol è arrivato contro il Napoli, mentre per ritrovare una sua esultanza davanti al pubblico dell'Olimpico bisogna tornare a due mesi fa. La gara contro il Sassuolo rappresenta dunque un'occasione importante per tornare a segnare in casa. Un avversario che Soulé conosce bene e contro cui ha già dimostrato di poter essere determinante: nell'ultimo incrocio, infatti, l'argentino ha messo a referto un gol e un assist.

E nelle quote Roma-Sassuolo, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

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Dove vedere Roma-Sassuolo in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Roma-Sassuolo è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 7 novembre alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro verrà trasmesso anche su Sky Sport nei canali dedicati e in streaming su Sky Go e NOW TV.

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