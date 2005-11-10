La quarta giornata di Europa League mette di fronte due squadre separate da un solo punto in classifica. La Juventus di Spalletti arriva alla trasferta olandese con 7 punti, frutto di due vittorie e un pareggio nelle prime tre gare, mentre l'AZ Alkmaar insegue a quota 6.

Reduce dalla bella vittoria contro il Napoli, la squadra bianconera vuole dare continuità ai segnali positivi mostrati nell'ultimo turno di campionato, cercando un risultato prezioso per rilanciare anche il proprio cammino europeo. Una partita tutt'altro che semplice, nella quale servirà confermare i progressi delle ultime uscite per non perdere terreno nella League Phase.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto AZ-Juventus, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto AZ Alkmaar-Juventus.

Consiglio TMW risultato esatto AZ-Juventus: 1-2 9.04 info 8.20 info 8.40 info 8.50 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 220 euro, con 20€ senza deposito info fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto AZ-Juventus, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto AZ-Juventus più giocato online: si tratta del pareggio per 1-1. Gli scommettitori si aspettano dunque una partita equilibrata, nella quale le due squadre potrebbero finire per dividersi la posta in palio.

A sostenere questa ipotesi ci sono anche i recenti rendimenti delle due formazioni. La Juventus, soprattutto lontano da casa, ha spesso mostrato qualche difficoltà, come testimoniano le due sconfitte e il pareggio raccolti nelle ultime cinque trasferte. Dall'altra parte, l'AZ Alkmaar arriva sì da una sconfitta nell'ultima uscita, ma prima aveva attraversato un ottimo momento di forma, collezionando sei vittorie e un pareggio nelle sette gare precedenti.

Pronostico risultato esatto AZ-Juventus: 1-1 6.28 info 6.40 info 6.50 info 6.40 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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