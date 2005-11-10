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Pronostico Italia-Francia, Azzurri a caccia del primo posto

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Lorenzo Zoppi
Oggi alle 20:45Pronostici
autore Lorenzo Zoppi
11.11.2026 20:45Pronostici
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Torna protagonista la Nazionale, attesa dalle ultime e decisive sfide della fase a gironi di Nations League. L'Italia di Roberto Mancini, dopo aver rimesso in carreggiata il proprio percorso, è ora chiamata ad affrontare gli impegni più difficili. Si parte domani sera con il big match contro la Francia: fischio d'inizio alle 20:45 a San Siro.

Pronostico Italia-Francia quote

L'Italia arriva alla sfida con un bilancio di due vittorie (contro la Turchia) e un pareggio (contro la Francia), risultati che hanno permesso agli Azzurri di ritrovare serenità. Con 7 punti, la Nazionale occupa il secondo posto in classifica, tallonata dal Belgio e alle spalle proprio della selezione guidata da Zidane. Tra le note più positive spicca il rendimento offensivo: 8 reti realizzate, che fanno dell'Italia il miglior attacco del girone.

La Francia, invece, si presenta all'appuntamento ancora imbattuta. Tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro gare per i Blues, capaci di segnare 7 gol e di subirne appena 2. La formazione di Zidane è dunque la squadra da battere e giovedì sera avrà l'opportunità di conquistare un risultato che le consentirebbe di blindare la qualificazione.

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Italia Francia, i precedenti

Sono 42 i precedenti tra Italia e Francia, con un bilancio complessivamente favorevole agli Azzurri: 20 vittorie contro le 13 dei Blues, oltre a 9 pareggi. La storia più recente, però, racconta uno scenario diverso: la Francia ha infatti conquistato 4 degli ultimi 6 confronti diretti, a fronte di un pareggio (quello dello scorso ottobre) e di un successo italiano in Nations League nel 2024.

L'ultimo incrocio è proprio quello dell'andata, terminato 1-1: al vantaggio iniziale di Olise ha risposto Bastoni, ristabilendo la parità.

Anche il bilancio delle ultime sfide disputate in Italia sorride ai francesi, vittoriosi negli ultimi tre confronti consecutivi in trasferta. Il più recente risale al 2024, proprio a San Siro, quando i Blues si imposero per 1-3 grazie alla doppietta di Rabiot e all'autogol di Vicario. Per gli Azzurri andò invece a segno Cambiaso.

Pronostico marcatore Italia-Francia

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Italia e Francia potrebbe esserci Pio Esposito. Il centravanti nerazzurro sta attraversando un ottimo momento di forma, come dimostrano i due gol realizzati nelle ultime due partite. Anche con la maglia azzurra il classe 2005 ha già lasciato il segno, andando a bersaglio nell'ultimo incontro vinto contro la Turchia. Le reti in questo girone di Nations League sono già due, ma al di là dei numeri, Esposito ha sempre offerto prestazioni convincenti, mostrando personalità, qualità e grande presenza in area di rigore. Un rendimento che lo ha reso ormai un punto di riferimento fisso nelle scelte offensive di Mancini.

E nelle quote Italia-Francia, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

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Dove vedere Italia-Francia in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Italia-Francia è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca giovedì 12 novembre alle ore 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile in chiaro su RAI 1 (canale 1 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

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