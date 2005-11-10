Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Quote risultato esatto Napoli-Lazio

autore
Lorenzo Zoppi
Oggi alle 20:30Pronostici
autore Lorenzo Zoppi
07.11.2026 20:30Pronostici
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La domenica di Serie A si apre con un lunch match dalle grandi aspettative: al Maradona il Napoli, in piena crisi di risultati, ospita la Lazio capolista. Appuntamento fissato per domenica alle 12:30, per una sfida che mette in palio punti pesantissimi per entrambe le squadre.

Le due formazioni arrivano all'appuntamento attraversando momenti diametralmente opposti. Il Napoli, reduce da due sconfitte consecutive, non può più permettersi passi falsi e ha bisogno di una vittoria per invertire la rotta e ritrovare fiducia. Dall'altra parte, la Lazio vuole proseguire la propria corsa in solitaria al comando della classifica e consolidare il vantaggio sulle inseguitrici. Per farlo, i biancocelesti dovranno tornare a casa con un risultato positivo da un campo particolarmente difficile.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Napoli-Lazio, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Napoli-Lazio.

Consiglio TMW risultato esatto Napoli-Lazio: 1-1
starvegas6.40info
betsson6.40info
netwin7.00info
stake6.50info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
starvegasfino a 5.000 euro, con 2.000€ senza depositoinfo
betssonfino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIEinfo
netwinfino a 300 euro, con 250€ senza depositoinfo
stakefino a 28 euro, con 3€ Real senza depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote risultato esatto Napoli-Lazio, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Napoli-Lazio più giocato online: a raccogliere il maggior numero di preferenze è la vittoria dei biancocelesti per 1-2.

Una scelta che sembra riflettere soprattutto il momento di forma delle due squadre, decisamente agli antipodi. La Lazio arriva infatti all'appuntamento con numeri importanti lontano dall'Olimpico: nelle prime cinque trasferte di campionato ha conquistato altrettante vittorie, confermandosi particolarmente efficace fuori casa.

A rafforzare questa previsione ci sono anche i precedenti recenti. La formazione biancoceleste ha infatti vinto le ultime quattro sfide disputate in trasferta contro il Napoli. Per trovare un risultato diverso bisogna tornare al 2021, quando furono proprio i padroni di casa a imporsi. Un trend che contribuisce a spiegare la fiducia degli scommettitori nel successo laziale anche in questa occasione.

Pronostico risultato esatto Napoli-Lazio: 1-2
vincitu11.14info
bwin10.50info
pokerstars10.00info
williamhill10.00info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

Altre notizie Pronostici

Oggi
Immagine news 1
20:30 Pronostici
Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine news 2
18:00 Pronostici
Pronostico Inter-Como, dominio nerazzurro nei precedenti: i lariani non vincono da oltre 40 anni
Ieri
Immagine news 3
20:45 Pronostici
Pronostico Roma-Sassuolo, i giallorossi cercano il riscatto dopo la delusione europea
giovedì 5 novembre
Immagine news 4
08:05 Pronostici
Quote risultato esatto AZ-Juventus
mercoledì 4 novembre
Immagine news 5
18:45 Pronostici
Pronostico Milan-Ferencvaros, Amorim vuole tornare a sorridere anche in Europa
martedì 3 novembre
Immagine news 6
21:00 Pronostici
Pronostico Porto-Napoli, ultima chiamata per Allegri?
Immagine news 7
08:05 Pronostici
Quote risultato esatto Manchester United-Roma
lunedì 2 novembre
Immagine news 8
21:00 Pronostici
Pronostico Feyenoord-Inter, nerazzurri a caccia di riscatto