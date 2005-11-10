La domenica di Serie A si apre con un lunch match dalle grandi aspettative: al Maradona il Napoli, in piena crisi di risultati, ospita la Lazio capolista. Appuntamento fissato per domenica alle 12:30, per una sfida che mette in palio punti pesantissimi per entrambe le squadre.

Le due formazioni arrivano all'appuntamento attraversando momenti diametralmente opposti. Il Napoli, reduce da due sconfitte consecutive, non può più permettersi passi falsi e ha bisogno di una vittoria per invertire la rotta e ritrovare fiducia. Dall'altra parte, la Lazio vuole proseguire la propria corsa in solitaria al comando della classifica e consolidare il vantaggio sulle inseguitrici. Per farlo, i biancocelesti dovranno tornare a casa con un risultato positivo da un campo particolarmente difficile.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Napoli-Lazio, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Napoli-Lazio.

Consiglio TMW risultato esatto Napoli-Lazio: 1-1 6.40 info 6.40 info 7.00 info 6.50 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 28 euro, con 3€ Real senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Napoli-Lazio, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Napoli-Lazio più giocato online: a raccogliere il maggior numero di preferenze è la vittoria dei biancocelesti per 1-2.

Una scelta che sembra riflettere soprattutto il momento di forma delle due squadre, decisamente agli antipodi. La Lazio arriva infatti all'appuntamento con numeri importanti lontano dall'Olimpico: nelle prime cinque trasferte di campionato ha conquistato altrettante vittorie, confermandosi particolarmente efficace fuori casa.

A rafforzare questa previsione ci sono anche i precedenti recenti. La formazione biancoceleste ha infatti vinto le ultime quattro sfide disputate in trasferta contro il Napoli. Per trovare un risultato diverso bisogna tornare al 2021, quando furono proprio i padroni di casa a imporsi. Un trend che contribuisce a spiegare la fiducia degli scommettitori nel successo laziale anche in questa occasione.

Pronostico risultato esatto Napoli-Lazio: 1-2 11.14 info 10.50 info 10.00 info 10.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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