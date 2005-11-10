Pronostico Feyenoord-Inter, nerazzurri a caccia di riscatto

Dopo la pesante sconfitta nel derby, l'Inter è chiamata a rialzare subito la testa in una sfida tutt'altro che semplice. Domani sera, alle 21:00, i nerazzurri faranno visita al Feyenoord in un appuntamento fondamentale per il proprio cammino in Champions League. Una partita importante per lasciarsi alle spalle la delusione del derby e ritrovare fiducia anche in campo europeo.

Pronostico Feyenoord-Inter quote

Dopo due pareggi consecutivi, il Feyenoord ha visto ridursi il proprio vantaggio in vetta all'Eredivisie: l'Ajax, seconda in classifica, è ora distante appena un punto. Risultati che potrebbero aver minato le certezze della squadra di Van Bronckhorst, chiamata a non sbagliare in Champions League. Il bottino europeo, infatti, è finora deludente: appena 3 punti (conquistati contro il Como) nelle prime tre giornate e, al momento, una posizione fuori dalla zona playoff.

La sconfitta nel derby ha invece interrotto una striscia di quattro vittorie consecutive per l'Inter. Il percorso europeo dei nerazzurri, però, è in crescita e per gli uomini di Chivu sarà importante dare continuità all'ultimo risultato. Dopo le due sconfitte nelle prime due partite, infatti, l'Inter ha conquistato la prima vittoria nella sfida contro lo Shakhtar, rilanciando le proprie ambizioni di qualificazione.

E nelle quote Feyenoord-Inter, l'esito 2 è offerto a:

Pronostico Feyenoord-Inter: 2 1.82 info 1.87 info 1.80 info 1.82 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 220 euro, con 20€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 28 euro, con 3€ Real senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Prima di passare al secondo consiglio vogliamo offrirti una panoramica di consigli di valore generati dalla nostra Intelligenza Artificiale. Questo strumento analizza tutte le quote proposte dai bookmaker e per ciascuna di esse indica una probabilità che tale esito si verifichi durante il match. Quando un operatore sottostima le possibilità di verificarsi di un dato mercato scatta la "segnalazione" di Valore Atteso Positivo (+EV) e di conseguenza la nostra Intelligenza Artificiale segnala tali quote.

Nella tabella TOP TRENDS qui sotto troverai le migliori proposte in tempo reale sulla gara. Ma come si leggono queste statistiche? Ora te lo spiego:

* Dati evento: in primo piano trovi tutte le info su competizione, partita, data e orario;

* Giocata consigliata: sulla sinistra trovi il consiglio dell'AI (vincente gara, marcatore, ammonito ecc);

* Probabilità AI: sulla destra trovi la percentuale di successo che l'AI conferisce a quella giocata;

* Trend: in basso si trova invece il trend nelle ultime partite riguardo al mercato consigliato (in verde quando l'esito è stato vincente, in rosso quando è stato perdente).

Feyenoord Inter, i precedenti

Sono quattro i precedenti tra Feyenoord e Inter, con un bilancio leggermente favorevole ai nerazzurri: due vittorie per la squadra italiana, una per gli olandesi e un pareggio. Il dato più significativo, però, riguarda proprio le sfide più recenti, entrambe vinte dall'Inter.

Nella stagione 2024/25, infatti, le due squadre si sono affrontate agli ottavi di finale di Champions League. In quell'occasione i nerazzurri si sono imposti sia nella gara d'andata, vincendo 0-2 in Olanda grazie alle reti di Thuram e Lautaro Martinez, sia al ritorno a San Siro, chiuso sul 2-1 con i gol di Thuram e Calhanoglu.

L'unico successo del Feyenoord risale invece al 2002, quando gli olandesi riuscirono a imporsi per 0-1 a Milano nell'allora Coppa UEFA.

Pronostico marcatore Feyenoord-Inter

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Feyenoord e Inter potrebbe esserci Marcus Thuram. L'attaccante francese ha già dimostrato di saper fare male agli olandesi, andando a segno per ben due volte nei due precedenti disputati con la maglia nerazzurra.

In un momento di emergenza nel reparto offensivo, Thuram sarà chiamato a caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco interista, cercando anche di sbloccarsi in Champions League. Dopo aver realizzato cinque reti in nove presenze in campionato, il francese è infatti ancora a secco nella competizione europea e contro il Feyenoord potrebbe essere l'occasione giusta per trovare il primo gol stagionale.

E nelle quote Feyenoord-Inter, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Feyenoord-Inter: THURAM SEGNA 2.25 info 2.00 info 1.92 info 2.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Feyenoord-Inter in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Feyenoord-Inter è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca martedì 3 novembre alle 21:00 allo Stadio De Kuip di Rotterdam. La partita sarà visibile in esclusiva su Sky Sport nei canali dedicati e in streaming su Sky Go e NOW TV.

Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori App Scommesse

- Quote Maggiorate

- Bonus senza Deposito

- Nuovi Siti Scommesse

- Siti Casinò online