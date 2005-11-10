La nona giornata di Serie A mette di fronte la prima e l'ultima in classifica. Alle 18:30 infatti, il Venezia, fanalino di coda del campionato, ospita la capolista Inter al Penzo. Una sfida che, almeno sulla carta, sembra avere un esito scontato, ma che, alla luce degli ultimi risultati, potrebbe riservare qualche sorpresa.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Venezia-Inter, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Venezia-Inter.

Consiglio TMW risultato esatto Venezia-Inter: 0-1 info info info info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Prima di passare al secondo consiglio vogliamo offrirti una panoramica di consigli di valore generati dalla nostra Intelligenza Artificiale. Questo strumento analizza tutte le quote proposte dai bookmaker e per ciascuna di esse indica una probabilità che tale esito si verifichi durante il match. Quando un operatore sottostima le possibilità di verificarsi di un dato mercato scatta la "segnalazione" di Valore Atteso Positivo (+EV) e di conseguenza la nostra Intelligenza Artificiale segnala tali quote.

Nella tabella TOP TRENDS qui sotto troverai le migliori proposte in tempo reale sulla gara. Ma come si leggono queste statistiche? Ora te lo spiego:

* Dati evento: in primo piano trovi tutte le info su competizione, partita, data e orario;

* Giocata consigliata: sulla sinistra trovi il consiglio dell'AI (vincente gara, marcatore, ammonito ecc);

* Probabilità AI: sulla destra trovi la percentuale di successo che l'AI conferisce a quella giocata;

* Trend: in basso si trova invece il trend nelle ultime partite riguardo al mercato consigliato (in verde quando l'esito è stato vincente, in rosso quando è stato perdente).

Quote risultato esatto Venezia-Inter, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Venezia-Inter più giocato online: si tratta del risultato esatto multiplo 0-1/0-2/1-2.

Nonostante i 19 punti di differenza in classifica dopo appena otto giornate, gli scommettitori non sembrano considerare la sfida così scontata. L'Inter resta ovviamente la favorita, ma le preferenze si orientano verso una vittoria nerazzurra con un margine ridotto, senza immaginare un successo particolarmente largo della squadra di Chivu.

A influenzare questa scelta potrebbero essere anche i precedenti più recenti tra le due formazioni. L'Inter, infatti, ha vinto di misura tutti e tre gli ultimi confronti con il Venezia: per 0-1 e 1-0 nella scorsa stagione, mentre nell'annata precedente si era imposta per 1-2. Risultati che confermano come, pur partendo da favorita, la formazione nerazzurra possa essere attesa da una gara meno agevole di quanto suggerisca la classifica.

Pronostico risultato esatto Venezia-Inter: 0-1/0-2/1-2 info info info info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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