Pronostico Juventus-Napoli, il passato bussa alla porta: Spalletti si gioca il futuro

La domenica di Serie A si chiude con il big match tra Juventus e Napoli. Gli azzurri di Allegri, in netta ripresa nelle ultime settimane, fanno visita allo Stadium, dove troveranno una Juventus incerottata e alla disperata ricerca di punti per rilanciarsi in campionato.

Pronostico Juventus-Napoli quote

La Juventus si presenta alla sfida di domani sera con l'obbligo di rialzarsi dopo la seconda sconfitta nelle ultime tre giornate di campionato. I bianconeri non possono più permettersi passi falsi e per Luciano Spalletti il confronto con il proprio passato potrebbe essere l'ultima spiaggia. Il rendimento casalingo però, non aiuta: nelle ultime due partite disputate davanti al proprio pubblico, la Juventus ha incassato ben 5 gol, con una sconfitta e un pareggio.

Il Napoli arriva invece all'appuntamento con rinnovata fiducia. Dopo due sconfitte consecutive, gli azzurri hanno ritrovato continuità di risultati, conquistando prima la vittoria in Champions contro il Bodø, poi il pareggio con la Roma e il netto successo contro il Monza. Restano tuttavia alcune fragilità difensive da correggere: nelle ultime cinque gare, infatti, i partenopei hanno subito 11 reti, un dato che potrebbe pesare anche in vista della sfida di domani.

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Juventus Napoli, i precedenti

Sono 186 i precedenti tra Juventus e Napoli, con un bilancio che sorride nettamente ai bianconeri: 86 vittorie della Juventus, 49 del Napoli e 51 pareggi. La storia recente, però, racconta uno scenario diverso: considerando gli ultimi 10 scontri diretti, gli azzurri hanno conquistato 6 successi, a fronte di 2 pareggi e altrettante vittorie juventine. Una di queste ultime coincide con il confronto più recente disputato a Torino. Nella scorsa stagione, infatti, la Juventus si impose con un netto 3-0 grazie alle reti di Jonathan David, Yildiz e Kostic.

Per ritrovare l'ultima vittoria del Napoli allo Stadium bisogna invece tornare alla stagione 2022/23, quando gli azzurri si imposero per 1-0 grazie al gol di Raspadori. Un successo pesantissimo, arrivato nel finale di campionato e rivelatosi fondamentale nel percorso verso la conquista dello Scudetto.

Curiosità: nelle ultime quattro stagioni, le sfide di campionato disputate a Torino tra Juventus e Napoli non hanno mai fatto registrare l'esito Goal, ovvero entrambe le squadre a segno.

Pronostico marcatore Juventus-Napoli

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Juventus e Napoli potrebbe esserci Rasmus Hojlund. Il centravanti danese aveva iniziato la stagione con il piede giusto, segnando 2 gol nelle prime 3 partite, prima di attraversare un lungo periodo senza reti. Nell'ultima gara è finalmente tornato a esultare, interrompendo un digiuno durato quasi due mesi. Ora Allegri si augura che sia soltanto l'inizio, considerando anche sul suo feeling con la Juventus: nelle due sfide disputate contro la Juventus con la maglia azzurra, Hojlund ha infatti messo a segno 2 reti. Un dato che alimenta le speranze dei partenopei in vista del big match dello Stadium.

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Dove vedere Juventus-Napoli in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Juventus-Napoli è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 1 novembre alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

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