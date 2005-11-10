Una sola vittoria nelle ultime quattro gare e un decimo posto che inizia a preoccupare. Il Napoli di Allegri arriva così alla nona giornata di campionato, che vedrà gli azzurri impegnati questa sera alle 20:45 sul campo del Monza, al Brianteo. Una sfida importante per provare a invertire la rotta e rilanciare le proprie ambizioni.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Monza-Napoli, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Monza-Napoli.

Consiglio TMW risultato esatto Monza-Napoli: 1-2 8.00 info 8.10 info 8.00 info 8.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 28 euro, con 3€ Real senza deposito info fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Prima di procedere con il seconda pronostico sul match, dai un'occhiata alle quote +EV elaborate dalla nostra Intelligenza Artificiale. Il software, stimando la probabilità reale di ogni evento, segnala automaticamente quando un bookmaker sottovaluta un esito, evidenziando le opportunità a Valore Atteso Positivo.

Nella tabella TOP +EV BETS che vedi di seguito troverai le migliori proposte in tempo reale sulla gara. Ma come si leggono queste statistiche? Ora te lo spiego:

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Quote risultato esatto Monza-Napoli, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Monza-Napoli più giocato online: si tratta del pareggio per 1-1. Gli scommettitori si aspettano dunque una sfida equilibrata, con il pareggio che emerge come l'esito più gettonato.

A influenzare le previsioni potrebbe essere il rendimento recente delle due squadre: il Napoli, in trasferta, ha perso tre delle ultime quattro partite, riuscendo a strappare un solo pareggio. Il Monza, al contrario, si presenta all'appuntamento dopo aver vinto le ultime due gare casalinghe, mettendo a segno sei gol e incassandone appena uno.

Due percorsi differenti che alimentano l'ipotesi di una partita combattuta, con il risultato in bilico fino al fischio finale.

Pronostico risultato esatto Monza-Napoli: 1-1 7.50 info 7.50 info 7.20 info 6.75 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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