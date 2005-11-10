Quote risultato esatto Monza-Napoli
Lorenzo Zoppi
Una sola vittoria nelle ultime quattro gare e un decimo posto che inizia a preoccupare. Il Napoli di Allegri arriva così alla nona giornata di campionato, che vedrà gli azzurri impegnati questa sera alle 20:45 sul campo del Monza, al Brianteo. Una sfida importante per provare a invertire la rotta e rilanciare le proprie ambizioni.
Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Monza-Napoli, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Monza-Napoli.
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|fino a 28 euro, con 3€ Real senza deposito
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|fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito
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|fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito
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|fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito
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Prima di procedere con il seconda pronostico sul match, dai un'occhiata alle quote +EV elaborate dalla nostra Intelligenza Artificiale. Il software, stimando la probabilità reale di ogni evento, segnala automaticamente quando un bookmaker sottovaluta un esito, evidenziando le opportunità a Valore Atteso Positivo.
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Quote risultato esatto Monza-Napoli, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Monza-Napoli più giocato online: si tratta del pareggio per 1-1. Gli scommettitori si aspettano dunque una sfida equilibrata, con il pareggio che emerge come l'esito più gettonato.
A influenzare le previsioni potrebbe essere il rendimento recente delle due squadre: il Napoli, in trasferta, ha perso tre delle ultime quattro partite, riuscendo a strappare un solo pareggio. Il Monza, al contrario, si presenta all'appuntamento dopo aver vinto le ultime due gare casalinghe, mettendo a segno sei gol e incassandone appena uno.
Due percorsi differenti che alimentano l'ipotesi di una partita combattuta, con il risultato in bilico fino al fischio finale.
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