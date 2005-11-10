La decima giornata di Serie A mette di fronte Udinese e Roma. I friulani arrivano all'appuntamento dopo il pareggio di Parma, risultato che ha messo fine a una serie negativa di sei sconfitte consecutive: Un primo passo per provare a invertire la rotta, con l'obiettivo di ritrovare una vittoria che manca da oltre due mesi. La Roma, invece, vuole dare continuità al proprio percorso, difendere la propria imbattibilità e non perdere terreno dal gruppo di testa.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Udinese-Roma, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Udinese-Roma.

Consiglio TMW risultato esatto Udinese-Roma: 1-2 8.60 info 7.80 info 8.50 info 8.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 220 euro, con 20€ senza deposito info fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Prima di passare al secondo consiglio vogliamo offrirti una panoramica di consigli di valore generati dalla nostra Intelligenza Artificiale. Questo strumento analizza tutte le quote proposte dai bookmaker e per ciascuna di esse indica una probabilità che tale esito si verifichi durante il match. Quando un operatore sottostima le possibilità di verificarsi di un dato mercato scatta la "segnalazione" di Valore Atteso Positivo (+EV) e di conseguenza la nostra Intelligenza Artificiale segnala tali quote.

Nella tabella TOP TRENDS qui sotto troverai le migliori proposte in tempo reale sulla gara. Ma come si leggono queste statistiche? Ora te lo spiego:

* Dati evento: in primo piano trovi tutte le info su competizione, partita, data e orario;

* Giocata consigliata: sulla sinistra trovi il consiglio dell'AI (vincente gara, marcatore, ammonito ecc);

* Probabilità AI: sulla destra trovi la percentuale di successo che l'AI conferisce a quella giocata;

* Trend: in basso si trova invece il trend nelle ultime partite riguardo al mercato consigliato (in verde quando l'esito è stato vincente, in rosso quando è stato perdente).

Quote risultato esatto Udinese-Roma, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Udinese-Roma più giocato online: si tratta del risultato multiplo 1-1/2-1/1-2/2-2.

Gli scommettitori si aspettano dunque una partita particolarmente equilibrata e difficile da decifrare, nella quale entrambe le squadre potrebbero trovare la via del gol e il risultato finale resta tutt'altro che scontato. Del resto, anche i precedenti più recenti raccontano di una sfida spesso aperta: negli ultimi cinque confronti diretti sono arrivate due vittorie dell'Udinese, due della Roma e un pareggio.

Un bilancio in perfetto equilibrio che, considerando anche i numerosi impegni ravvicinati e le possibili rotazioni, lascia spazio a diversi scenari e non esclude sorprese anche in questa occasione.

Pronostico risultato esatto Udinese-Roma: 1-1/2-1/1-2/2-2 2.98 info 2.75 info 2.64 info 2.80 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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