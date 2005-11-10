Pronostico Fiorentina-Atalanta, sfida delicata per entrambe: vincere è una necessità

La nona giornata di Serie A si chiude giovedì sera con una sfida delicata: alle 20:45, al Franchi, la Fiorentina ospita l'Atalanta in cerca di riscatto. Entrambe le squadre attraversano un momento complicato e hanno bisogno di punti per rilanciare il proprio cammino in campionato.

Pronostico Fiorentina-Atalanta quote

Dopo essere andata vicinissima all'impresa a San Siro contro l'Inter, la Fiorentina va a caccia della prima vittoria in campionato davanti al proprio pubblico. I numeri, però, sono preoccupanti: tre sconfitte consecutive e sette gol subiti, un bilancio che impone una svolta il prima possibile. A complicare la situazione è anche il rendimento al Franchi: nelle quattro gare casalinghe disputate finora, i viola hanno raccolto appena un punto, arrivato nel pareggio contro il Napoli.

Dall'altra parte, l'Atalanta cerca riscatto dopo il rocambolesco pareggio contro il Frosinone. Una vittoria potrebbe dare nuovo slancio al cammino dei bergamaschi, chiamati però a fare i conti con un rendimento esterno finora disastroso: nelle tre trasferte disputate in questa stagione, la Dea ha sempre rimediato una sconfitta.

Due squadre in cerca di risposte, dunque, per una sfida in cui entrambe hanno bisogno di invertire la rotta. E nelle quote Fiorentina-Atalanta, Starvegas offre un'interessante quota maggiorata per l'esito MULTIGOAL 1-6:

Pronostico Fiorentina-Atalanta: MULTIGOAL 1-6 Bookmaker standard new 1.03 1.03 info 1.04 1.04 info 1.03 8.00 info 1.03 1.03 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Fiorentina Atalanta, i precedenti

Sono 147 i precedenti tra Fiorentina e Atalanta, con un bilancio nettamente favorevole ai viola: 65 vittorie toscane, 37 successi nerazzurri e 45 pareggi. Se si guarda agli ultimi cinque confronti, però, l'equilibrio è evidente: due vittorie per parte e un pareggio.

L'ultimo incrocio al Franchi si è chiuso sull'1-1, con il vantaggio della Fiorentina firmato da Piccoli e il pareggio bergamasco arrivato grazie all'autogol di Comuzzo. L'ultima vittoria dell'Atalanta risale invece alla gara d'andata della scorsa stagione, quando la Dea si impose per 2-0 con le reti di Kossounou e Lookman. Per ritrovare l'ultimo successo viola bisogna tornare al campionato 2024/25, quando la Fiorentina vinse 1-0 grazie al gol di Moise Kean.

Una curiosità: negli ultimi anni le ultime vittorie casalinghe della Fiorentina contro l'Atalanta sono sempre arrivate di misura, con un solo gol di scarto. Per trovare un successo più largo dei viola bisogna tornare al 2018.

Pronostico marcatore Fiorentina-Atalanta

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Fiorentina e Atalanta potrebbe esserci Nikola Krstovic. Nonostante le difficoltà della Dea, l'attaccante montenegrino è in grande forma: 5 gol e 2 assist nelle ultime tre giornate gli hanno permesso di scalare le gerarchie di Sarri e diventare il principale riferimento offensivo nerazzurro.

Al Franchi, Krstovic proverà a migliorare ulteriormente il proprio bottino: con sei reti all'attivo, occupa attualmente il secondo posto nella classifica marcatori, a una sola lunghezza dalla vetta. Il montenegrino, inoltre, ha già lasciato il segno contro la Fiorentina nel suo stadio. Nella stagione 2023/24, quando vestiva la maglia del Lecce, fu proprio lui a firmare il gol della rimonta salentina, fissando il risultato sul 2-2 finale.

Un precedente che alimenta le aspettative in vista della sfida di giovedì sera. E nelle quote Fiorentina-Atalanta, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Fiorentina-Atalanta: KRSTOVIC SEGNA 2.90 info 2.95 info 2.72 info 3.25 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Fiorentina-Atalanta in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Fiorentina-Atalanta è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca giovedì 29 ottobre alle 20:45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori App Scommesse

- Quote Maggiorate

- Bonus senza Deposito

- Nuovi Siti Scommesse

- Siti Casinò online