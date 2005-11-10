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Quote risultato esatto Lazio-Cagliari

autore
Lorenzo Zoppi
Oggi alle 08:00Pronostici
autore Lorenzo Zoppi
01.11.2026 08:00Pronostici
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio torna in campo oggi alle 15:00 per ospitare il Cagliari allo Stadio Olimpico, nella sfida valida per la decima giornata di Serie A.

I biancocelesti, primi in classifica e reduci da quattro successi consecutivi, stanno attraversando un momento di grande forma e vogliono dare continuità ai propri risultati, consolidando il primato e confermandosi tra le principali protagoniste di questo avvio di stagione. Situazione decisamente diversa per il Cagliari di Pisacane, atteso nella capitale dopo tre sconfitte consecutive. I rossoblù sembrano aver smarrito quella solidità difensiva e quella compattezza che avevano caratterizzato le prime uscite stagionali. A Roma servirà dunque una prova di carattere per ritrovare certezze, interrompere la striscia negativa e provare a mettere in difficoltà la capolista.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Lazio-Cagliari, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Lazio-Cagliari.

Consiglio TMW risultato esatto Lazio-Cagliari: 2-0
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Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
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Prima di procedere con il seconda pronostico sul match, dai un'occhiata alle quote +EV elaborate dalla nostra Intelligenza Artificiale. Il software, stimando la probabilità reale di ogni evento, segnala automaticamente quando un bookmaker sottovaluta un esito, evidenziando le opportunità a Valore Atteso Positivo.

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Quote risultato esatto Lazio-Cagliari, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Lazio-Cagliari più giocato online: si tratta della vittoria dei padroni di casa per 3-1.

Gli scommettitori continuano dunque a riporre grande fiducia nella squadra di Gattuso, e i numeri maturati in questo avvio di campionato sembrano giustificare pienamente tale ottimismo. Nelle prime nove giornate, la Lazio ha conquistato ben otto vittorie e un pareggio, senza mai conoscere la sconfitta, mettendo a segno 22 reti e incassandone appena 7. Un rendimento da grande squadra, che trova ulteriore conferma nelle difficoltà mostrate dal Cagliari lontano dalla Sardegna: nelle ultime due trasferte, i rossoblù hanno raccolto altrettante sconfitte, subendo ben 8 gol e riuscendo a segnarne soltanto 2. Numeri che sembrano indirizzare le preferenze verso i padroni di casa.

Pronostico risultato esatto Lazio-Cagliari: 3-1
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