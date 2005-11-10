Quote risultato esatto Lazio-Cagliari
Lorenzo Zoppi
La Lazio torna in campo oggi alle 15:00 per ospitare il Cagliari allo Stadio Olimpico, nella sfida valida per la decima giornata di Serie A.
I biancocelesti, primi in classifica e reduci da quattro successi consecutivi, stanno attraversando un momento di grande forma e vogliono dare continuità ai propri risultati, consolidando il primato e confermandosi tra le principali protagoniste di questo avvio di stagione. Situazione decisamente diversa per il Cagliari di Pisacane, atteso nella capitale dopo tre sconfitte consecutive. I rossoblù sembrano aver smarrito quella solidità difensiva e quella compattezza che avevano caratterizzato le prime uscite stagionali. A Roma servirà dunque una prova di carattere per ritrovare certezze, interrompere la striscia negativa e provare a mettere in difficoltà la capolista.
Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Lazio-Cagliari, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Lazio-Cagliari.
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|fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE
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|fino a 2.500 euro, con 500€ senza deposito
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|fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito
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|fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito
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Quote risultato esatto Lazio-Cagliari, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Lazio-Cagliari più giocato online: si tratta della vittoria dei padroni di casa per 3-1.
Gli scommettitori continuano dunque a riporre grande fiducia nella squadra di Gattuso, e i numeri maturati in questo avvio di campionato sembrano giustificare pienamente tale ottimismo. Nelle prime nove giornate, la Lazio ha conquistato ben otto vittorie e un pareggio, senza mai conoscere la sconfitta, mettendo a segno 22 reti e incassandone appena 7. Un rendimento da grande squadra, che trova ulteriore conferma nelle difficoltà mostrate dal Cagliari lontano dalla Sardegna: nelle ultime due trasferte, i rossoblù hanno raccolto altrettante sconfitte, subendo ben 8 gol e riuscendo a segnarne soltanto 2. Numeri che sembrano indirizzare le preferenze verso i padroni di casa.
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