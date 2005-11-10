Pronostico Milan-Inter, notte da brividi: chi farà lo scherzetto nel derby?

La decima giornata di Serie A si apre con una delle sfide più affascinanti del calcio italiano: il Derby della Madonnina. Milan e Inter si affronteranno sabato sera alle 20:45 in una partita che mette in palio molto più dei tre punti, tra rivalità storica, ambizioni di classifica e voglia di imporsi nella stracittadina.

Pronostico Milan-Inter quote

Mercoledì, contro il Bologna, il Milan ha perso la propria imbattibilità in campionato. Una sconfitta pesante, la seconda nelle ultime tre partite, che impone alla squadra di Amorim di non commettere altri passi falsi nel derby. La buona notizia arriva però dall'infermeria: per la sfida di sabato, i rossoneri potranno contare sui rientri di Rabiot, Moreira e Gila.

L'Inter, invece, continua a macinare punti. Quella contro il Venezia è stata la quarta vittoria consecutiva in campionato e, dopo nove giornate, i nerazzurri guardano tutti dall'alto con 25 punti conquistati. Un avvio di stagione quasi perfetto, se non fosse per alcune lacune mostrate nel corso delle gare e per i diversi gol subiti. Nel derby servirà ridurre al minimo gli errori per continuare la striscia positiva e confermare il primato in classifica.

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Milan Inter, i precedenti

Quello di domani sarà il 240° Derby della Madonnina. Nei precedenti, il bilancio sorride leggermente all'Inter, con 87 vittorie contro le 83 del Milan e 69 pareggi. La storia recente, però, pende dalla parte dei rossoneri: il Diavolo ha infatti vinto gli ultimi tre derby consecutivi, segnando cinque reti senza subirne alcuna.

La striscia positiva si allunga ulteriormente guardando alle stagioni precedenti. Il Milan non perde un derby dal 2024, quando la sfida di ritorno della Serie A 2023/24 terminò 1-2 in favore dell'Inter, grazie alle reti di Acerbi e Thuram, con Tomori a segno per i rossoneri. Da allora, le due squadre si sono affrontate altre sette volte tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, senza che i nerazzurri riuscissero a imporsi: cinque vittorie del Milan e due pareggi.

L'ultimo successo rossonero risale proprio alla scorsa stagione, quando il Milan si impose di misura per 1-0 grazie alla rete di Estupinan.

Pronostico speciale Milan-Inter

Il Derby della Madonnina offre diversi spunti interessanti in ottica pronostici e scommesse: oltre al risultato finale, tra le opzioni da valutare c'è anche quella del ribaltone, ovvero la possibilità che una delle due squadre riesca a vincere dopo essere passata in svantaggio.

In questo avvio di stagione, l'Inter si è dimostrata una vera specialista nelle rimonte: ben 10 dei 25 punti conquistati in campionato sono arrivati da situazioni di svantaggio. I nerazzurri hanno ribaltato il risultato contro Napoli, Udinese, Bologna e Fiorentina, oltre a strappare un pareggio in rimonta contro la Roma. Una capacità di reagire che potrebbe rivelarsi preziosa anche nella stracittadina: succederà di nuovo?

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Dove vedere Milan-Inter in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Milan-Inter è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 31 ottobre alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro verrà trasmesso anche su Sky Sport nei canali dedicati e in streaming su Sky Go e NOW TV.

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